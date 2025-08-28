Okko запускает круглосуточный канал для детей "БубOkko ТВ"

Он начнет свою работу 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko запускает собственный круглосуточный детский телеканал "БубOkko ТВ". Об этом сообщили на презентации нового сезона Okko в Москве.

"1 сентября в Okko начнет свою работу круглосуточный детский телеканал "БубOkko ТВ", программную сетку которого составят фильмы, мультфильмы и другие самые разнообразные проекты для всей семьи", - рассказали в пресс-службе платформы.

В утренние часы канал будет транслировать контент для самых младших пользователей Okko, после обеда проекты для детей постарше, которые к этому времени возвращаются из школы, а ближе к вечеру "БубOkkо ТВ" можно будет смотреть всей семьей, добавили в пресс-службе.

На канале запланированы показы хитов "Союзмультфильма", среди которых мультсериалы "Простоквашино", "Ну погоди!", "Умка", российских и западных мультсериалов: "Синий трактор", "Малышарики", "Лунтик", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Фиксики", "Школа волшебниц Винкс", "Герои Энвелла", а также полнометражных фильмов: "Возвращение попугая Кеши", "Пираты галактики Барракуда", "Летучий корабль", "Не одна дома" и многих других.

"Мы эксклюзивно показываем самые хитовые мультики "Союзмультфильма" и других анимационных студий. Стараемся не только развлекать, но и быть полезными, поэтому у нас также есть квизы, игры, обучающие форматы. Рекомендательная система, конечно, помогает с выбором материала из всего многообразия, но линейное смотрение - это интересный способ подачи, который становится сюрпризом для ребенка (если не заглядывать в расписание). А для родителей непрерывность трансляции редакторски отобранного контента - это гарантия безопасности", - отметил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.