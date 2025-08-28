В событии примут участие 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock, Burak Yeter, Legroni, Alex Gaudino и другие артисты

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Территория электронной музыки "Портал 2030-2050", гостей которого ожидают вечеринки под открытым небом, световые шоу и арт-инсталляции, открывается на кинозаводе "Москино" в столице 29 августа. Он пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

"В нем примут участие 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Yves Larock, Burak Yeter, Legroni, Alex Gaudino и другие артисты. Сеты диджеев будут сопровождать яркие визуальные шоу. В частности, музыкальные программы на главной сцене будут открывать цифровые перформансы Джона Дейва (John Dave), создателя мультимедийного контента для диджеев фестивалей Afterlife и Soundstorm", - отмечается на портале мэра столицы.

Мероприятие откроется k-pop-программой с 29 по 31 августа, хедлайнером станет популярный южнокорейский артист Wonsub. Выступит и казахская Nomads, стремительно набирающая популярность в России и других странах СНГ. Кроме того, российский симфонический оркестр CAGMO исполнит мелодии популярных k-pop-музыкантов. Посетителей также ждут фудкорты с корейской кухней, тематический поп-ап-маркет, а также выставка тюнингованных автомобилей.

В будние дни будет проходить развлекательная программа с танцами, музыкой, встречами клубного ночного сообщества столицы и мастер-классами по паркуру. В период осенних выходных, с 5 по 7 и с 12 по 14 сентября, на главной сцене выступят российские и зарубежные хедлайнеры. В их числе Yves Larock из Швейцарии (6 сентября), Burak Yeter из Турции (7 сентября), Legroni из Грузии (12 сентября) и Alex Gaudino из Италии (14 сентября), а также KiiDA (5 сентября), Phlegmatic Dogs (7 сентября), Goom Gum (14 сентября) из России.

Кроме того, с 5 сентября каждый вечер с 21:00 до рассвета гостей ждут световые шоу на фасаде одного из зданий кинозавода. Центральным элементом оформления фестиваля станет 14-метровая фигура в виде космонавта, которая выполняла эту роль и в прошлом году.