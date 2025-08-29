Ему было 92 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Русский композитор Родион Щедрин умер в возрасте 92 лет.

Об этом говорится в сообщении Мариинского театра на странице во "ВКонтакте".

"Ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик", - отмечается в тексте поста.

Сообщается, что композитор умер в ночь на 29 августа.

В театре назвали уход Щедрина огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. "Родион Щедрин - это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры", - отметили в Мариинском.