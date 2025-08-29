Творческое наследие композитора неизменно находит отклик в сердцах публики, отметили в театре

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Большом театре назвали Родиона Щедрина величайшим гением современности, а уход композитора - огромной трагедией и невосполнимой потерей.

Родион Щедрин умер в ночь с 28 на 29 августа на 93-м году жизни. В Большом театре его назвали величайшим гением современности и мировым классиком. Также в театре отметили, что Родион Щедрин является уникальным явлением и эпохой в жизни мировой музыкальной культуры, говорится в сообщении на сайте театра.

Его оперы, балеты и симфонии на протяжении многих десятилетий с триумфом исполняются на самых крупных мировых сценах. Творческое наследие Щедрина всегда находит отклик в сердцах аудитории. Это огромное горе и невосполнимая утрата для всего мира искусства, отметили в Большом.