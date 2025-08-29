"Величайший гений современности". Каким запомнили Родиона Щедрина

Русский композитор Родион Щедрин умер 29 августа в возрасте 92 лет.

Свои соболезнования выразили его коллеги.

"Невосполнимая потеря для всего мирового искусства"

Смерть Щедрина стала невосполнимой потерей для всего мирового искусства, сочинения композитора всегда вызывали интерес и дискуссии, поделились в Союзе композиторов РФ.

"Это невосполнимая потеря для мирового искусства и для всех нас. Родион Константинович Щедрин был секретарем, а затем председателем Союза композиторов РСФСР в 1962-1990 годах, среди членов Союза всегда были его ученики, он вел класс сочинения в Московской консерватории. Его творческое наследие огромно, премьеры его сочинений всегда вызывали интерес и дискуссии, до самых последних дней он продолжал сочинять", - сказал собеседник агентства.

"Творческое наследие Щедрина всегда находит отклик в сердцах аудитории"

В Большом театре назвали Щедрина величайшим гением современности, а уход композитора - огромной трагедией и невосполнимой потерей.

Его оперы, балеты и симфонии на протяжении многих десятилетий с триумфом исполняются на самых крупных мировых сценах. Творческое наследие Щедрина всегда находит отклик в сердцах аудитории. Это огромное горе и невосполнимая утрата для всего мира искусства, отметили в Большом.

"Голос русской музыкальной традиции в мировой культуре"

Щедрин стал "голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", считает генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. Она отметила, что музей и композитора связывали долгая дружба и партнерство.

"Родион Щедрин поистине стал голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре. Он символизировал творческую свободу и художественное совершенство музыки. Имя великого русского композитора навсегда вписано в историю искусства", - сказала она.

Гендиректор отметила, что Бахрушинский музей и Щедрина связывали близкая дружба и многолетнее партнерство. "Мы поддерживали самые теплые отношения с композитором до последнего момента его жизни. Были в постоянном личном контакте. В феврале 2022 года композитор передал музею свою квартиру, где он много лет жил с супругой. <...> А сейчас мы принимаем самое активное участие в создании музея семьи Щедриных в городе детства Родиона Константиновича - в Алексине Тульской области", - поделилась Трубинова.

В заключение собеседница агентства отметила , что музей сделает "все, чтобы наследие Родиона Щедрина жило и вдохновляло будущие поколения".

"Наследие Щедрина поистине стало национальным достоянием"

Наследие Щедрина поистине стало национальным достоянием, отметили в пресс-службе Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

"Светлая память о Родионе Щедрине, чье наследие поистине стало национальным достоянием. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Родиона Константиновича", - говорится в Telegram-канале МАМТ.

Смерть Щедрина стала невосполнимой утратой для мирового музыкального искусства, и в особенности для МАМТ, добавили в пресс-службе театра. "В марте прошлого года мы представили одну из его ранних, но уже зрелых работ - оперу "Не только любовь", - уточнили в театре.

В пресс-службе МАМТ также отметили, что Щедрин вошел в историю как один из крупнейших композиторов второй половины XX и начала XXI века. "Мастер, блестяще владевший всеми формами и жанрами, он сумел создать свой уникальный, мгновенно узнаваемый стиль", - говорится в публикации.

"Имел уникальный музыкальный язык и музыкальное чувство юмора"

Щедрин имел уникальный музыкальный язык и музыкальное чувство юмора. Как отметил народный артист РФ Денис Мацуев в беседе с ТАСС, эти качества крайне редко встречаются у композиторов.

"Ушла эпоха, ушел последний из могикан. Щедрин был новатором в свое время, безусловно, обладал уникальным музыкальным языком, музыкальным ритмом, музыкальным юмором, что очень редко встречается. <…> Кто-то говорит, что все заканчивается на Шостаковиче, когда он ушел в 1975 году, но я всегда говорил, что еще жив Родион Щедрин, который продолжает эту линию великих композиторов всего периода, начиная с Баха", - сказал Мацуев.

Он также вспомнил последний телефонный разговор с Щедриным - они созванивались часто, а последний разговор состоялся месяц назад. "Мне посчастливилось быть его близким другом, мы очень часто перезванивались, переписывались, последний звонок был от него месяц назад, и разговор начинался всегда одинаково: "Дорогой Денисушка, как вы поживаете?" Мы были на "вы". Несмотря на то, что я не чувствовал эту разницу в возрасте: он был всегда молодой, всегда был подтянутый, был спортивный, удивительным, с глубочайшими знаниями, энциклопедическими абсолютно", - вспомнил музыкант.

Мацуев подчеркнул, что творчество Щедрина "прочно вошло в историю", и его не перестанут слушать и исполнять никогда.

"Произведения Щедрина обладают невероятной энергетикой"

Произведения Щедрина отличаются невероятной энергетикой, уникальным стилем, сочетанием народных музыкальных элементов с новаторскими приемами, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями, направленной в Большой театр.

"Судьба подарила Родиону Константиновичу яркий талант и искреннее сердце, способное видеть и создавать красоту. Его произведения, отличающиеся невероятной энергетикой, уникальным стилем, сочетанием народных музыкальных элементов с новаторскими приемами, с успехом звучат в самых престижных концертных залах нашей страны и зарубежья", - сообщила Матвиенко.

Профессиональная деятельность Щедрина по праву отмечена высокими государственными наградами, его ценили за безграничную преданность музыке, интеллигентность и необыкновенное трудолюбие, отметила Матвиенко.

"Ушел из жизни выдающийся композитор современности, человек-эпоха, творчество которого является не только значимой частью отечественного, но и мирового искусства. <...> Светлая и добрая ему память", - также сообщила она.

"Его музыка стала достоянием всего мира"

Михайловский театр в Санкт-Петербурге посвятит памяти композитора Родиона Щедрина показ балетного спектакля "Конек-Горбунок" 7 сентября, сообщается в Telegram-канале театра.

"Его музыка - смелая, глубокая, проникнутая духом русской культуры - стала достоянием всего мира. На протяжении многих лет она звучит в Михайловском театре. На нашей сцене шли его балеты "Конек-Горбунок" и "Кармен-сюита", опера "Не только любовь". Сегодня задорный "Конек-Горбунок" продолжает жить в репертуаре театра, унося зрителей в волшебный мир, созданный Родионом Щедриным. Спектакль 7 сентября мы посвящаем памяти великого композитора", - говорится в сообщении театра.