"Союзмультфильм" и "Движение первых" могут стать соавторами "Ну, погоди!"

Киностудия и российское объединение детей и молодежи проводят совместный конкурс рисунков, победитель которого получит возможность принять участие в создании нового сезона мультсериала

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и российское движение детей и молодежи "Движение первых" проведут конкурс рисунков, работа победителя появится в посвященном Дню космонавтики эпизоде "Ну, погоди!". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

"Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и киностудия "Союзмультфильм" объявили о проведении совместного творческого конкурса рисунков в рамках всероссийского проекта "Движения первых" - "Медиапритяжение". Победитель получит возможность принять участие в создании нового сезона мультсериала "Ну, погоди!", - сообщили в пресс-службе.

По условиям конкурса участникам нужно придумать дизайн плаката с космической тематикой: летательные аппараты, космонавты, объекты внеземной цивилизации, инопланетные существа. "Лучший рисунок появится в посвященном Дню космонавтики эпизоде мультсериала - он выйдет на экраны весной 2026 года", - уточнили в пресс-службе.

Как отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, участие в конкурсе может стать для ребят первым шагом на пути к творческой реализации. "Движение первых" - давние друзья и партнеры киностудии "Союзмультфильм", вместе мы провели уже не один творческий конкурс и множество развлекательно-просветительских акций. Совсем недавно стартовал новый сезон легендарного мультсериала "Ну, погоди!", в котором Волк и Заяц отправились в школу. Как и наши герои открыты новым знаниям, так и "Союзмультфильм" открыт новым талантам и идеям", - сказала она.

Прием работ продлится до 1 октября, после чего в течение недели будут подведены итоги и назван победитель.

В августе 2025 года в Okko стартовал четвертый сезон мультсериала "Ну, погоди!" от киностудии "Союзмультфильм". В новых сериях Волк и Заяц отправились в школу и столкнулись с непростыми и курьезными ситуациями, связанными с учебой, школьными мероприятиями, друзьями, одноклассниками и учителями. Зрители увидят забавные и поучительные истории о том, как Волк пытается принять школьные правила, а Заяц помогает ему справиться с учебными задачами и подготовиться к экзаменам.