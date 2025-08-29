Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения жены композитора Майи Плисецкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Композитор Родион Щедрин планировал посетить события национального проекта "Моя Майя", посвященного 100-летию со дня рождения своей жены Майи Плисецкой. Об этом сообщил в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель проекта, первый солист Мариинского театра Александр Сергеев.

Здесь прошла пресс-конференция с представлением этого масштабного проекта, который включает пять новых постановок и, начавшись в Москве и Петербурге, охватит многие города страны, в том числе Светлогорск, Салехард и Тюмень, где нет балетных театров.

"Сегодня ушел от нас величайший композитор, наш современник Родион Константинович Щедрин. Безусловно, он знал о нашем проекте, он получил приглашение от нас и собирался посетить. Я верю, что всегда, когда мы отдаем дань Майе Михайловне Плисецкой, мы думаем и о ее супруге, великом композиторе Щедрине", - сказал Александр Сергеев. Как хореограф и солист он покажет в этом проекте свою версию сольного номера на музыку Сен-Санса "Лебедь", в котором многие годы участвовала Майя Плисецкая.