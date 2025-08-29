Умер исследователь Достоевского Борис Тихомиров

Ему было 72 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Российского общества Достоевского и выдающийся исследователь жизни и творчества знакового русского писателя Борис Тихомиров умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк Николай Подосокорский.

"В возрасте 72 лет от инфаркта умер Борис Николаевич Тихомиров, российский литературовед, доктор филологических наук, выдающийся исследователь жизни и творчества Ф.М. Достоевского, заместитель директора по научной работе Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге, президент Российского общества Достоевского", - написал Подосокорский.

Тихомиров был членом редколлегии журнала "Достоевский и мировая культура. Филологический журнал", главным редактором альманаха "Достоевский и мировая культура". Он принимал активное участие в авторитетных международных научных конференциях, посвященных Достоевскому. В научном сообществе Тихомиров считается крупнейшим знатоком темы "Петербург Достоевского".