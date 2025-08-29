В рамках финала концертного тура в Еврейской автономной области прошел полноценный творческий фестиваль

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Созданное народным артистом России Олегом Газмановым движение "Родники" завершает масштабный концертный тур по России "Песни Победы. Голоса поколений" выступлениями 29 и 30 августа в Биробиджане Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе движения "Газманов-Родники".

"Олег Газманов и созданное им движение "Родники" 29 и 30 августа в Биробиджане завершают масштабный концертный тур по стране "Песни Победы. Голоса поколений". <…> На центральной площади Биробиджана Олега Газманова, Зару и участников проекта "Родники" встречали тысячи зрителей. Под песню "Первым делом - самолеты" дети и взрослые стали танцевать, и все остальные знаменитые песни военных лет пели вместе с выступающими на сцене", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках финала концертного тура в Еврейской автономной области прошел полноценный творческий фестиваль. Так, состоялись мероприятия в Приамурском государственном университете им. Шолом-Алейхема, состоялись поездки с выступлениями артистов в 301-й военно-клинический госпиталь, детский дом, несколько мастер-классов по аранжировке, эстрадному пению и режиссуре выступления, творческие встречи с педагогами и ветеранами СВО.

Кроме того, народный артист России Олег Газманов, заслуженная артистка России Зара и генеральный продюсер движения "Родники" Елена Ульянова встретились с врио губернатора ЕАО Марией Костюк. "Большая честь, что в Год защитника Отечества и в юбилейный год Великой Победы столь значимое культурное событие проходит именно в нашем регионе. Фестиваль "Творческий десант "Родников" объединяет поколения и напоминает о подвигах наших предков, вдохновляя на новые свершения. Мы рады видеть на нашей сцене выдающихся артистов и талантливую молодежь, которые дарят жителям Еврейской автономной области настоящий праздник и чувство единства", - приводятся слова Костюк в сообщении.

Проект "Песни Победы. Голоса поколений", организованный в рамках движения "Газманов-Родники", собрал в качестве зрителей в городах России и Белоруссии более 250 тыс. человек. Он стартовал 9 мая 2025 года концертом на Поклонной горе в Москве, и с тех пор артисты побывали в Пятигорске, Кинешме, белорусском Полоцке, Белгороде, Чкаловске и Ижевске. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

