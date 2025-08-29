В Петербурге представили нацпроект в честь 100-летия Майи Плисецкой

Речь идет о проекте "Моя Майя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Известные партии из репертуара народной артистки СССР Майи Плисецкой, а также новые номера, вдохновленные ее талантом, вошли в программу национального проекта "Моя Майя" в честь 100-летия со дня рождения балерины. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС продюсер проекта Сергей Величкин.

"Мы предложили хореографам высказать свое отношение к Майе Плисецкой в танце. Мы не стали ставить каких-то конкретных рамок. Предложили - возьмите жизнь, возьмите творчество Майи Михайловны, какие-то события ее биографии и покажите это в танце. И все, к кому мы обратились, нашли свой ключ к этой творческой задаче", - рассказал продюсер. Он отметил, что масштабный проект осуществлен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Так, художественный руководитель балетной труппы Московского музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко (МАМТ) Максим Севагин назвал свою композицию "Человек несогласный", построив действие на творческом столкновении как бы одной балерины в двух лицах. Худрук балета театра "Урал опера балет" Максим Петров вынес в название постановки формулу "Руки-крылья", вдохновившись пластикой рук Плисецкой. Александр Омар из Новосибирского академического театра создал постановку на музыку Чарли Чаплина из фильма "Огни рампы" в память о несостоявшемся проекте Плисецкой с Касьяном Голейзовским. Свои оригинальные композиции представят также Иван Кузнецов из Ростовского музыкального театра и художественный руководитель проекта, первый солист Мариинского театра Александр Сергеев, который сам исполнит по-своему увиденный образ миниатюры "Лебедь". Как отметил продюсер, тема Плисецкая-Щедрин присутствует в проекте через "Кармен-сюиту".

Центральными событиями проекта станут гала-концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Светлогорске, Салехарде и Тюмени, где ведущие артисты российского балета представят как классические партии Плисецкой, так и новые постановки в ее честь. Первый гала-концерт пройдет 3 сентября в столице на сцене МАМТ.

Кроме этого, в рамках проекта пройдет национальный видеомарафон звезд российского балета, которые записали видеообращения с воспоминаниями о Майе Плисецкой.