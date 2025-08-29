Shaman считает своей задачей достойно представить Россию на "Интервидении"

Артист обратил внимание, что воспринимает конкурс прежде всего как диалог культур

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) участвует в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" не ради соревнования, а чтобы достойно представить Россию на международной сцене. Об этом артист сообщил журналистам на записи специального выпуска программы "Посиделки на Дорожном радио".

"Для меня это не гонка за первое место и не соревнование ради соревнования. У меня нет задачи локтями расталкивать других участников. Моя задача - достойно представить Россию. Страна сказала "надо" - я ответил "есть", - сказал он.

Артист обратил внимание, что воспринимает конкурс прежде всего как диалог культур. "Я всегда считал: когда выходишь на сцену, ты не один, за тобой стоит твоя страна, ее история, язык и музыка. Я чувствую это каждый раз, когда пою. И хочу, чтобы публика за рубежом услышала в моем выступлении не только песню, но и Россию", - отметил Shaman.

Певец также добавил, что видит в своем участии часть большой миссии - укрепления доверия через искусство. "Сегодня особенно важно показывать миру, что Россия - это не только политика или экономика. Это культура, это талантливые люди, это любовь и музыка. Если хотя бы один человек после конкурса скажет: "Я услышал Россию и полюбил ее", значит, я сделал все правильно", - заключил артист.

Гостями специального выпуска программы "Посиделки на Дорожном радио", посвященного началу партнерства с международным конкурсом "Интервидение", стали Shaman, телеведущая Яна Чурикова и певица, представительница Белоруссии на конкурсе Настя Кравченко, а также креативный директор конкурса Андрей Разыграев.

