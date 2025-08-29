Ему было 80 лет

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Театральный режиссер, актер, певец, театральный деятель и художник Игорь Калинаускас умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

"25 августа, на 81-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Игорь Николаевич Калинаускас", - говорится в сообщении.

На сайте также сообщается, что прощание с режиссером прошло в ЦКБ № 2 им. Семашко в четверг, 28 августа.

О режиссере

Калинаускас - выпускник Щукинского училища. Как театральный режиссер он стал известен под псевдонимом "Игорь Николаев". Работал над спектаклями в Вильнюсе, Минске, Калуге, Даугавпилсе и Петербурге. Он был ученым, философом, писал книги по психологии. В качестве психолога, он работал с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и со спортсменами сборной СССР по легкой атлетике.

Калинаускас являлся художником и почетным членом Академии художеств, его были работы были показаны в Италии, Словакии, Чехии, Америки, в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, Калинаускас был одним из участников музыкального дуэта "Зикр".