Президент РФ назвал смерть композитора невосполнимой потерей для мировой культуры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина, который умер в возрасте 92 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уход Родиона Щедрина - тяжелая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас. Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. Он беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством", - говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что память о музыканте навсегда сохранится в сердцах многих людей.

Щедрин - выдающийся композитор и пианист, народный артист СССР. Первый же балет композитора - "Конек-горбунок" (1960 год) - был поставлен на сцене Большого театра. В 1973 году Щедрин возглавил Союз композиторов РСФСР и занимал пост председателя организации до 1989 года. В 2000 г. вместе с супругой Майей Плисецкой он основал Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. Организация занимается поддержкой молодых композиторов и артистов балета по всему миру.

В честь Щедрина назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin. Его имя носят детская музыкальная школа № 68 (входит в состав Московской городской объединенной детской школы искусств "Измайлово") и Тольяттинский колледж искусств (Самарская область).