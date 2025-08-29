В Петербурге несут цветы в Мариинский театр в память о Родионе Щедрине

Все желающие смогут также возложить цветы 30 и 31 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Петербуржцы несут цветы в Мариинский театр в память о выдающемся композиторе народном артисте СССР Родионе Щедрине, который умер в ночь на 29 августа, передает корреспондент ТАСС.

Портрет Щедрина установлен в фойе Новой сцены. Рядом - экран, на котором транслируются черно-белые фотографии композитора. Возложить цветы все желающие смогут также 30 и 31 августа. Фойе Мариинки-2 будет открыто в эти дни с 12:00 до 18:00.

Щедрин 12 лет назад был в числе первых зрителей, которые побывали на Новой сцене: 1 мая 2013 года композитор вместе с супругой - балериной Майей Плисецкой посетил предпраздничный показ гала-концерта в честь открытия площадки.

Родиона Щедрина в Мариинском называли большим другом театра. Он был единственным композитором, при жизни удостоенным в Мариинке персонального фестиваля, как Джузеппе Верди, Рихард Вагнер, Игорь Стравинский.

Произведения Щедрина занимают особое место в репертуаре театра и его художественного руководителя Валерия Гергиева. Это "самый полный Щедрин" в масштабе всех музыкальных театров мира. Композитор лично присутствовал на многих своих премьерах в Мариинском и любил приезжать сюда вместе с супругой.

Имя Щедрина носит один из камерных залов Мариинского-2. Он находится на четвертом этаже в зрительской части новой сцены.