Участие представителей из 23 стран позволит вывести проект "на более глобальный уровень", считает телеведущая

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" способен обогатить российский творческий рынок за счет культурного взаимодействия с другими странами. Такое мнение выразила телеведущая Яна Чурикова журналистам на записи специального выпуска программы "Посиделки на Дорожном радио".

"Я считаю, что любой музыкальный рынок выигрывает от культурного взаимодействия. Здесь у нас и арабский мир, и Латинская Америка, и Азия. Это взаимно обогащает участников проекта, как эта делает любая международная коллаборация", - сказала она.

По ее словам, участие представителей из 23 стран, включая Китай, страны арабского мира, Латинской Америки и Африки, позволит вывести проект "на более глобальный уровень". "Когда приедут участники из стран, которые не входят в круг нашего привычного общения, вот там уже начнется настоящее ощущение масштаба международного конкурса", - подчеркнула телеведущая.

Чурикова отметила, что уже начала знакомиться с песнями конкурсантов. "Сейчас самое время создавать плейлисты "Интервидения" и слушать песни участников. Мне важно, кто автор песни, какая личность за ней стоит. Я уверена, что многие поклонники слушают так же глубоко, с пониманием смысла", - сказала она. Среди фаворитов ведущая назвала композиции "Прямо по сердцу", которую написал российский композитор и музыкант Максим Фадеев для представителя России на конкурсе Ярослава Дронова (Shaman), а также произведение "Мотылек" участницы из Белоруссии Насти Кравченко.

Особенностью конкурса Чурикова назвала отсутствие территориальных и политических ограничений: "Когда мы говорим "Интервидение", то полагаем, что здесь нет ограничений по тому, как у нас поделился глобус - территориально или геополитически", - сказала Чурикова.

Она также выразила уверенность, что Россия достойно примет международное событие. "Я себя чувствую прекрасно, потому что знаю, как хорошо наша страна умеет принимать глобальные события. Вспомним чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел великолепно. Здесь будет то же самое", - сказала Чурикова.

Гостями специального выпуска программы "Посиделки на Дорожном радио", посвященного началу партнерства с международным конкурсом "Интервидение", стали Shaman, телеведущая Яна Чурикова и певица, представительница Белоруссии на конкурсе Настя Кравченко, а также креативный директор конкурса Андрей Разыграев. Программный директор радиостанции Кирилл Сорокин торжественно объявил о старте масштабного совместного проекта. "Дорожное радио" выступит официальной радиостанцией "Интервидения".

ТАСС - информационный партнер конкурса.