Министр культуры отметила богатство российской культуры и стремление регионов к раскрытию своей идентичности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Поколение молодых дизайнеров стало чаще использовать элементы русского национального стиля. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Если раньше можно было говорить лишь об отдельных ярких примерах в дизайне, основанных на наших музейных коллекциях, архитектуре и традиционных узорах, то сейчас мы видим целое поколение талантливых молодых дизайнеров, которые черпают вдохновение в классике и культурном коде нашей страны. Молодые дизайнеры регулярно обращаются к нашим традиционным шрифтам, цветам и дизайнерским решениям", - написала она.

Любимова отметила богатство российской культуры и стремление регионов к раскрытию своей уникальной идентичности.

В пятницу министр культуры выступила на пленарной сессии "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды". Событие прошло в рамках третьего международного форума BRICS+ Fashion Summit в Москве. Главная тема форума - создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций.