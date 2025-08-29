В пресс-службе Министерства культуры области отметили, что на генеральной репетиции присутствовали около 1 тыс. жителей

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Опера "Война и мир", премьеру которой в пятницу на Соборной площади Астраханского кремля на фестивале "Каспийские сезоны" представил Астраханский театр оперы и балета, собрала более 2 тыс. зрителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Астраханской области.

"Число зрителей в очном формате сегодня превысило 2 тыс. человек. Помимо рассчитанных посадочных мест (на 1,5 тыс. зрителей - прим. ТАСС), астраханцы традиционно расположились на смотровой площадке, галерее Успенского кафедрального собора и вокруг импровизированного зала", - сообщили в пресс-службе, отметив, что на генеральной репетиции оперы присутствовали около 1 тыс. жителей.

Премьера оперы Сергея Прокофьева стала кульминацией международного фестиваля "Каспийские сезоны". Эта самая масштабная постановка в Астраханском Кремле. В спектакле, показ которого пройдет также 30 августа, примут участие более 500 исполнителей. Главные партии исполнят солисты ведущих театров России, режиссер - Сергей Новиков. На сценической площадке смонтировано 20 мобильных декораций из металлоконструкций высотой более 6 м и общим весом более 6 тонн.

Оперу показывают в онлайн-формате, прямая трансляция с Соборной площади ведется на платформу Okko и на телеканал "Астрахань 24". Для удобства просмотра постановки со всех точек Кремлевской площади организаторами установлены два проектора, на которые выведена запись со сцены в режиме реального времени, передает корреспондент ТАСС. Декорации на сцене дополняет экран с текстом оперы, который обновляется с каждой репликой актера. "Это сделано не только для удобства восприятия академического вокала, люди с нарушениями слуха - тоже наши зрители", - отметили организаторы.

Ранее министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева на пресс-конференции в ТАСС сообщила, что опера соберет более 3 тыс. зрителей. Фестиваль проходит в Астрахани в пятый раз. Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".