За дирижерский пульт встанет Иван Никифорчин

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) дадут концерт на Приморской сцене Мариинского театра 4 сентября в рамках X Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"В рамках ВЭФ во Владивостоке выступят пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Оркестр, в котором воплощено будущее российской академической музыки, в четвертый раз примет участие в культурной программе форума. Концерт традиционно состоится в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра, за дирижерский пульт встанет лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры Иван Никифорчин", - говорится в сообщении.

Концерт пройдет в формате гала-вечера и состоится при поддержке ОАО "РЖД". Вместе с Мацуевым на сцену выйдут виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова, джазовый контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр Зингер.

Программу вечера откроет увертюра к оперетте "Кандид" американского композитора Леонарда Бернстайна. Затем прозвучат джазовые импровизации на темы Николая Римского-Корсакова, Эдварда Грига, Арама Хачатуряна, Исаака Дунаевского, а также сочинения Чика Кориа, Андрея Иванова и самого Мацуева. По словам организаторов, привычные для пианиста произведения обретут новое симфоническое звучание.

Мацуев и молодежный оркестр связывает многолетнее сотрудничество. Пианист с первых дней существования коллектива играет с ним на крупнейших фестивалях и концертных площадках. В их совместном "зачете" - 71 концерт.

В пресс-службе отметили, что молодежный коллектив стал важной кузницей профессиональных кадров для всей страны. "Более 100 воспитанников РНМСО сегодня играют в ведущих оркестрах России, их пример вдохновляет молодых музыкантов по всей стране", - обратили внимание там. Организаторы подчеркивают, что концерт в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке станет одним из ключевых событий культурной программы юбилейного форума.