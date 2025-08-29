Президент напомнил, что российская сторона инициировала проведение конкурса, который пройдет 20 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия видит заинтересованное внимание Китая к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", заявил президент РФ Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

Он напомнил, что российская сторона инициировала проведение этого конкурса, который пройдет 20 сентября.

"Рады тому, что китайские партнеры проявили заинтересованное внимание к данному проекту", - подчеркнул Путин.

Он отметил также сотрудничество двух стран в молодежной политике и "слаженную работу ведущих СМИ России и Китая". "Задаче сохранения исторической правды служит наше взаимодействие по линии архивных ведомств, которое эффективно реализуется", - добавил президент.

В целом, по словам Путина, двустороннее гуманитарное сотрудничество России и Китая наращивает обороты. "Это, несомненно, стратегическое направление наших отношений, призванное формировать широкую общественную базу дружбы, добрососедства и взаимопонимания", - заявил российский лидер.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

