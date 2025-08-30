На культурном форуме в Петербурге выступят более 400 спикеров из разных стран

Мероприятие пройдет 11-13 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 400 российских и зарубежных спикеров примут участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет 11-13 сентября. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран", - указано в сообщении.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, на сегодняшний день свое участие подтвердили 34 официальные иностранные делегации, в том числе высшие должностные лица четырех международных организаций. "[В их числе] Организации исламского сотрудничества, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, Исполкома СНГ, Лиги арабских государств", - приводят слова Любимовой на сайте кабмина.

По ее словам, форум традиционно станет площадкой проведения официальных переговоров с руководителями зарубежных профильных министерств как в двустороннем, так и в расширенном многостороннем формате. Кроме того, запланированы подписания двусторонних документов.

Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". В рамках деловой программы будет организовано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

В рамках форума также пройдет Фестиваль китайской культуры и Дни эфиопской культуры. Также запланирована встреча с деятелями культуры и официальными лицами стран ШОС. Мероприятия тематических секций традиционно пройдут в Главном штабе Эрмитажа, Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, а также впервые в музее-заповеднике "Царское Село", музее-заповеднике "Гатчина" и Александринском театре.

Кураторы секций

Куратором секции "Деловая культура" станет председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, "Кино" - исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, "Культурное наследие: традиции и современность" - директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Курировать секцию "Медийная культура" будет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, "Музеи" - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, "Музыкальная культура" - генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, "Путь объединенных культур и технологий к культурному коду будущего" - генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Кроме того, куратором секции "Театр" станет художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, "Традиционные ценности как основа диалога культур" - заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, "Цирк" - генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, а курировать новую секцию "Художественное образование" будет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.