МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Генпродюсер Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ольга Шлягер представит свою страну в составе жюри международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе конкурса.

"Ольга Шлягер вошла в состав международного профессионального жюри "Интервидения" от Белоруссии", - сообщили в пресс-службе.

Представлять страну на конкурсе будет Настя Кравченко. Участница "Интервидения" от Белоруссии ранее рассказывала ТАСС, что представит современный номер без использования национальных мотивов.

