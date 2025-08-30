Жители и гости города смогут прикоснуться к западной и восточной культуре

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Впервые в России в Курской области стартовала совместная с Государственным Эрмитажем культурная программа "Выходные с Эрмитажем". Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Впервые в России и именно на Курской земле. На Полугоре дали старт "Выходным с Эрмитажем". Это уникальная программа, которую подарил нам один из лучших мировых музеев из культурной столицы страны. Сам посетил площадку и получил колоссальное удовольствие", - написал он.

Так, в течение двух дней жители и гости Курска смогут в буквальном смысле прикоснуться к западной и восточной культуре: представлены копии произведений мирового значения. Экспозиция также доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для гостей организуют мастер-классы, выставку кошек, лекторий, концерт симфонического оркестра. В виртуальном кинотеатре можно увидеть "Полет над Петербургом" и фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю".

Отмечается, что проект стал особой формой программы "Большой Эрмитаж", подготовленной специально для Курской области, аналогов в России нет. Это первый шаг на пути к большому культурному сотрудничеству с музеем в рамках соглашения, которое было подписано в рамках ПМЭФ. Врио главы региона надеется, что последние летние дни большое количество жителей проведет с пользой и станет духовно богаче.

Хинштейн поблагодарил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского за проект. После открытия программы врио губернатора встретился с Пиотровским по ВКС, где обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на будущий год. Было предложено провести "Дни Эрмитажа", стажировки для курских музейных работников, выставки, лекции, мастер-классы для реставраторов и детей, организовать поездки для детей в Санкт-Петербург. По словам Хинштейна, идеи будут реализованы.