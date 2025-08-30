В съемках в том числе приняли участие Милош Бикович, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш, рассказал Андрей Кравчук

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 30 августа. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук сообщил, что работает над фильмом "Рождение империи", который намерен выпустить к 2027 году. В съемках приняли участие Милош Бикович, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш и другие известные актеры, об этом Кравчук рассказал в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.

"Сейчас я в постпродакшене нахожусь, будет большая сложная картина, которую делаем со студией "Тритэ". Она выйдет только через год, называется "Рождение империи". В главных ролях: Саша Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Утехина Ксюша, Влад Ветров и Сергей Гармаш", - сообщил Кравчук.

По его словам, съемки закончились в ноябре 2024 года, в настоящее врем идет монтаж. "Закончились съемки где-то в ноябре прошлого года, и уже больше полугода монтируем картину. Очень много накладываем компьютерной графики, музыку пишем. <…> Тяжело, потому что очень сложный фильм, который требовал подготовки, огромное количество людей и костюмов", - добавил спикер.

Он также отметил, что фильм будет посвящен императору Петру I и закончится Полтавской битвой.

Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.