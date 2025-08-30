В Перми на "Ночи города" выступила группа "Кино"

Коллектив дал концерт в составе Юрия Каспаряна, Александра Титова, Игоря Тихомирова и голоса Виктора Цоя

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Хедлайнером "Ночи города" в Перми - центрального события большого летнего фестиваля "Город встреч" - стала группа "Кино", передает корреспондент ТАСС.

Группа "Кино" в составе Юрия Каспаряна, Александра Титова, Игоря Тихомирова и голоса Виктора Цоя выступила на пермской эспланаде возле здания Театра-Театра в сопровождении мультимедийного и светового шоу. По словам бас-гитариста группы Игоря Тихомирова, у каждой песни на концерте своя графика и свое видео. "Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка - этого более чем достаточно", - отметил ранее Тихомиров.

"Каждая "Ночь города" - это большой вызов для нас, необходимость создать программу, интересную для всех поколений пермяков и гостей Прикамья, при этом соответствовать статусу Молодежной столицы страны. И оказалось, что "Кино" - это та группа, которую знают все без исключения возраста, их песни отзываются в сердцах каждого, а слова Виктора Цоя знают наизусть", - рассказала генеральный продюсер фестиваля "Город встреч" Наталья Галкина.

События "Ночи города" также проходят на променадной части центральной пермской набережной. В 22:30 (20:30 мск) здесь открылись творческие площадки и летний кинотеатр в малом амфитеатре. Также в полночь (22:00 мск) на пяти эстрадах набережной выступают пермские группы и артисты, а в лаундж-зоне у Речного вокзала запустят DJ-сет.

Большой летний фестиваль "Город встреч" впервые прошел в Перми в 2023 году в качестве флагманского события программы празднования 300-летия столицы Прикамья. За предыдущие два года частью фестиваля стали 25 событий, аудитория которых превысила 580 тыс. человек, а также 2,9 млн онлайн-просмотров. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатором "Города встреч" выступает АНО "Агентство новых технологий".