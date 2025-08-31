Он также считает важным, чтобы Россия показывала себя "яркой, сильной и современной"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский дизайнер Игорь Гуляев в беседе с ТАСС сравнил модную индустрию с огранкой, которая служит отражением страны на мировой арене. По его мнению, Россия должна "нести красоту", поскольку именно она притягивает даже тех, кто не знаком с модными тенденциями.

"Мода и образы людей, представляющих страну, - это одна из главных идей, которую мы хотим донести. Можно провести аналогию с бриллиантом: у него есть огранка, и она должна быть достойной. Он должен быть в красивой, качественной оправе. Так и история страны должна быть представлена в красивом свете", - сказал он.

Гуляев подчеркнул, что настоящая красота притягивает всех без исключения. "Посмотрите на эволюцию моды в России: какая у нас была красивая форма, как красиво нас представляли. И это действительно останавливает взгляд. Мы смотрим старые фильмы, и даже люди, далекие от модной индустрии, воспринимают это как красоту. И я всегда говорю: когда что-то красиво - оно красиво для всех, даже для тех, у кого это чувство не развито", - добавил дизайнер.

Собеседник агентства также отметил, что для него крайне важно, чтобы Россия показывала себя "яркой, сильной и современной". "Мы должны всегда быть на шаг впереди, жить новым, а не вчерашним. Мы должны идти вперед. Мы - русские, и так мы живем", - заключил Гуляев.

Игорь Гуляев - российский дизайнер и модельер. В 2009 году он основал модный дом IGOR GULYAEV, который стал символом качества и новаторства в мире высокой моды. С первых коллекций бренд привлек внимание международных изданий, а самого Гуляева назвали новатором меховой индустрии. В 2011 году он расширил свое видение, представив всесезонные коллекции Pret-a-Porter de Luxe.