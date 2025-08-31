Главные роли исполнят Елена Захарова и Олег Масленников

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Спектакль "Скамейка" режиссера Людмилы Никитиной впервые покажут в Железноводске 17 сентября. Главные роли исполнят Елена Захарова и Олег Масленников, об этом Захарова рассказала "ТАСС Кавказ" на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.

"Я сюда возвращаюсь 17 сентября со спектаклем "Скамейка", который пройдет в этом прекрасном доме культуры в Железноводске. <…> С Олегом Масленниковым мы в главных ролях. <…> В Железноводске я еще не играла, поэтому вчера первый был опыт, надеюсь, что состоится в сентябре. Спектакль продюсера Анны Набатовой и режиссера Людмилы Никитиной", - сообщила Захарова.

По ее словам, постановка будет по пьесе Александра Гельмана, которую очень хорошо принимает зритель в разных городах. "Это спектакль на двоих - интересная пьеса Гельмана, которую любят играть артисты, потому что она очень жизненная. В чем-то он и трагический, и комический, там много и смешных, и трогательных моментов. Мы его с успехом уже год играем, везде его хорошо принимают, потому что люди узнают себя", - добавила спикер.

Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами.