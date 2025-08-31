По ее словам, это будет фильм про взаимоотношения отцов и дочерей

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Дарья Лебедева написала новогоднюю комедию, съемки который начнутся в конце 2025 года, а на экранах она появится в 2026 году. О своих планах Лебедева рассказала в видеоинтервью "ТАСС Кавказ" на полях кинофестиваля Ferrum в Железноводске.

"Я сейчас написала новогоднюю комедию новогоднюю, и буду искать продюсера и актеров, которые будут реализовывать эту историю. <…> Кино - это долгий процесс. В этот Новый год мы будем снимать, а в следующий уже можно будет посмотреть в кинотеатрах", - сообщила Лебедева.

По ее словам, это будет фильм про взаимоотношения отцов и дочерей. "Фильм посвящен отношениям взрослых дочек и пап. Меня тревожит эта тема и хочется о ней поговорить со зрителем. Комедия основана на личных переживаниях и для нее не нужно вдохновения - это то, чем я живу", - добавила спикер.

Она также отметила, что на кинофестивале Ferrum представила картину "Сводишь с ума", которую дальше покажет на фестивале "Будем жить", а в кинотеатрах она выйдет 9 октября 2025 года.

Кинофестиваль Ferrum-25 проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами.