Фильм "Реверс" о журналистах на СВО выйдет на цифровых платформах осенью

Проект задумывался как международный, сообщил режиссер Иван Твердовский

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Кинокартина Ивана Твердовского "Реверс" появится на цифровых платформах осенью. Это сделает фильм доступнее для массового зрителя, сообщил Твердовский "ТАСС Кавказ" на кинофестивале Ferrum в Железноводске.

"Проект "Реверс" задумывался как международный проект, он посвящен международным журналистам, которые работают на территории Донбасса. <…> Я хочу, чтобы фильм как можно быстрее дошел до зрителей и осенью, надеюсь, на цифровых платформах он появится", - сказал Твердовский.

По его словам, кинолента также покажет судьбы международных журналистов, которые из-за работы в Донбассе стали изгоями в своих странах и оказались под санкциями.

"Есть те журналисты, которые пожертвовали своей судьбой, стали изгоями в своих странах. Некоторые из них находятся под санкциями в своих странах. <…> Фильм "Реверс" - возможность посмотреть отстраненным взглядом на то, что огромное количество людей пропускает мимо ушей", - рассказал спикер.

Кинофестиваль Ferrum проходит с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.