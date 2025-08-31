Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

Ему было 83 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Народный артист России и заслуженный артист Северной Осетии, актер и режиссер Вячеслав Вершинин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены - Вячеслав Вершинин, народный артист России, заслуженный артист РСО-Алания, лауреат Государственной премии им. Коста Хетагурова. Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром им. Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более 200 образов, поставил десятки спектаклей", - написал Меняйло.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким артиста.

"Для коллег он был верным другом, наставником, человеком редкой доброты и силы духа. Для зрителей - артистом, который умел тронуть сердце и подарить настоящие эмоции", - добавил глава региона.