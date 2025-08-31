Учреждение получило свыше 430 заявок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заключительный отбор актеров в Академию кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова прошел в Москве. Как передает корреспондент ТАСС, кастинг провел сам режиссер.

"В этом году академия получила свыше 430 заявок", - сказал Михалков журналистам. Были абитуриенты из 70 городов России, а также из более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам Михалкова, в режиссерские и продюсерские будут отобраны по 3-5 человек на курс, в актерскую из почти 200 претендентов - 12-15.

"И что еще сегодня очень радует: в этом году баланс между талантливыми девочками и мальчиками немного выровнялся", - добавил Михалков, пояснив, что раньше среди поступавших было больше девушек. Все поступающие на актерское отделение имеют законченное высшее образование в области кинематографии и театрального искусства. Обучаться они будут бесплатно в течение года.

"Самые талантливые смогли пройти все предварительные этапы отбора (творческое профессиональное собеседование, проверку пластических и вокальных данных, актерский тренинг) и дойти до финального этапа прослушиваний с участием ректора Академии, художественного руководителя актерской мастерской Никиты Михалкова", - рассказали в пресс-службе академии. В состав приемной комиссии актерской мастерской также вошли театровед заслуженный деятель искусств РФ Борис Любимов, кинодраматург Александр Адабашьян, режиссер Игорь Яцко и другие.

Новый учебный год начнется уже 8 сентября. Для Академии Н. С. Михалкова это 11-я по счету приемная кампания.