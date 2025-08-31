Зарубежные гости также остались в восторге от мероприятия, отметил музыкальный руководитель фестиваля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который проходит на Красной площади с 22 по 31 августа, был организован на высшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ - главный военный дирижер, музыкальный руководитель фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин.

"По всем прошедшим дням <…> можно сказать, что фестиваль прошел замечательно. Отзывы совершенно прекрасные от всех. Действительно, вся команда работала хорошо. Как я их называю, "бойцы невидимого фронта". Это и волонтеры, и представители прессы фестиваля "Спасская Башня", и очень много других работников, которые незаметны. Они работают на высочайшем уровне", - поделился он.

По словам Маякина, зарубежные гости также остались в восторге от фестиваля. "Зарубежные гости вообще восхищаются этим фестивалем, а нынешний фестиваль у нас особенный. Очень много представителей зарубежных стран приехали в Россию впервые. Они довольны посещением Москвы. Они уезжать будут с замечательными впечатлениями", - подчеркнул главный дирижер.

В фестивале "Спасская башня" принимают участие свыше 1 500 музыкантов. РФ в этом году представлена лучшими оркестрами Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Также в фестивале участвуют коллективы из Белоруссии, Буркина-Фасо, Зимбабве, Италии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и Эфиопии.