Генеральный продюсер кинофестиваля Наталья Мокрицкая выразила надежду, что в 2026 году мероприятие станет более масштабным

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа./ТАСС/. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля Ferrum 2025 прошла в Железноводске на Ставрополье. Масштабное мероприятие завершили киноконцертом "Шире круг", звучали хиты советского и российского кино, передает корреспондент ТАСС.

Ведущими вечера стали советский и российский актер театра и кино Сергей Шакуров и советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Олеся Судзиловская.

"Наши мероприятия, наши кинопоказы, интерактивные площадки детские, концерты, которые были на этой площадке, посетили почти 150 тыс. человек. Это очень много, спасибо вам большое за такую любовь к российскому кино", - сказала генеральный продюсер кинофестиваля Наталья Мокрицкая, обращаясь к гостям церемонии.

Она выразила надежду, что в 2026 году фестиваль будет масштабирован и пройдет в течение пяти дней.

"Железноводск в очередной раз стал площадкой патриотического кинофестиваля Ferrum. Мы искренне любим и ценим российское кино. Уверен, последующие кинофестивале из года в год будут только ярче, красочнее и интереснее", - отметил глава города Евгений Бакулин.

Программа кинофестиваля была посвящена 95-летию со дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. В течение нескольких дней в Железноводске прошли премьерные показы, интерактивные площадки, встречи со звездами российского кино и мероприятия для детей. Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры России, правительство Ставропольского края, администрация города Железноводска, Госфильмофонд. ТАСС - генеральный информационный партнер.