Любимова: новое поколение дизайнеров черпает вдохновение в российской классике

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новое поколение деятелей отечественной моды все чаще обращается к российской классике и черпает вдохновение из нее. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пленарной сессии "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды" на "Саммите моды БРИКС+".

"Если раньше были лишь единицы успешных примеров в дизайне, которые обращались к уникальному коду, к музейным коллекциям, к традиционным узорам, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Радует невероятное количество талантливых, молодых, современных ребят, которые черпают свое вдохновение в нашей классике", - отметила она.

Любимова привела в пример федеральные музеи, к которым дизайнеры, по ее словам, регулярно обращаются за "цветом, кодом, дизайном, шрифтом". "Это все стало невероятно популярно и востребовано не только у создателей, но и у покупателей", - заключила она.

28 августа в столице стартовал третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Главная тема события - создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов, концепций.

Основной площадкой BRICS+ Fashion Summit стал Московский концертный зал "Зарядье", участвуют лидеры индустрии из стран БРИКС, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки, Океании, СНГ и других. ТАСС - генеральное информационное агентство BRICS+ Fashion Summit.