В Москве завершился фестиваль "Театральный бульвар - 2025"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Театральный бульвар - 2025" завершился в Москве, передает корреспондент ТАСС. Закрытие прошло в амфитеатре музейного парка "Политех".

"В календаре всегда есть такой термин, как межсезонье. В конце весны - начале лета мы завершаем сезон и начинаем уже в конце августа - сентябре, кто-то и в октябре. "Театральный бульвар" кардинально изменил календарь - нет летнего затишья, нет межсезонья, все три месяца наш любимый зритель, москвичи и гости города, могли наблюдать в свободном режиме театр в самых разных форматах", - сказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин журналистам.

Он отметил, что в фестивале приняли участие театры не только из столицы, но и из других регионов России, а также из ряда зарубежных стран. Каждый день на 14 городских площадках проходили различные мероприятия. Фурсин подчеркнул, что особой популярностью пользовались спектакли театров из регионов, например Перми, Санкт-Петербурга. Он добавил, что сейчас начинается формирование программы на фестиваль "Театральный бульвар" на следующее лето.

В свою очередь председатель союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков отметил, что проект получился успешным и за эти два года завоевал любовь зрителей.

"Театральный бульвар" очень успешный проект Москвы. Правильным решением было продлить сроки фестиваля и увеличить количество площадок. Такой рост внимания к фестивалю и со стороны зрителей, и со стороны театрального сообщества говорит о том, что эта идея действительно перспективна для всех ее участников", - рассказал он.

Значимость фестиваля отметил и художественный руководитель - директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

"Фестиваль "Театральный бульвар" - это прекрасное начинание. Театру нужно выходить за стены, которые ограничивают зрительный зал, выходить к самой широкой аудитории. Ведь театр начинался на открытом пространстве, и изначально приобщиться к нему могли все желающие. Надеюсь, фестиваль "Театральный бульвар" станет традиционным", - отметил он.

Зрителям представили театральные и музыкальные постановки, охватывающие разные эпохи мировой культуры - от произведений античности и шекспировских трагедий до средневековых интерпретаций и классики балета. На сцене так же выступили Баста с песней "Любовь без памяти", Павел Деревянко исполнил песню Аркадия Райкина "Добрый зритель в девятом ряду", а Сергей Бурунов присутствовал в качестве ведущего программы.

О фестивале

Фестиваль стал самым продолжительным в истории мирового театрального движения - 92 дня. За это время на 14 городских площадках прошли более 600 спектаклей с участием свыше 3 000 артистов. Впервые в программу вошли постановки не только московских театров, но и коллективов из регионов России и зарубежных стран.