МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мини-копию столицы Чукотского автономного округа готовят в московском музее миниатюрной России "Царь-макет". Специалисты создают основные достопримечательности и природные ландшафты Анадыря и окрестностей из пластика в масштабе 1:87 для второго зала с восточными территориями России, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Среди знаменитых объектов региона на макете будут представлены: обсерватория, метеостанция, порт, памятник Николаю Чудотворцу, угольная шахта, памятник Дежневу и другие. Помимо этого, на макете будут представлены дома в разрезе, внутри каждой мини-комнаты будут происходить сюжеты с мини-жителями", - рассказали в правительстве Чукотки.

Увидеть мини-Анадырь посетители смогут в середине 2026 года.