Весь сентябрь будут транслировать образцы классики киностудии, тематические киномарафоны, а также новый сезон документального проекта "Мосфильм. Золотой век", сообщили в пресс-службе телеканала

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" отмечает пять лет с момента запуска. Весь сентябрь в эфире будут представлены образцы классики киностудии, тематические киномарафоны, а также новый сезон документального проекта "Мосфильм. Золотой век", сообщили в пресс-службе телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".

"Идея о создании канала "Мосфильма", которая в свое время была предложена ВГТРК, полностью себя оправдала. За короткое время "Мосфильм. Золотая коллекция" стал очень популярным. Я не слежу за рейтингами, но даже по окружающим меня людям вижу, что его хорошо смотрят. Это значит, что он занял совершенно особенное место в эфирной сетке и оказался успешным во всех смыслах! Как в своей коммерческой составляющей, так и в части популяризации мосфильмовского кино, а это значит, наши картины живут! Зрители могут не только смотреть классику, но и открывать для себя имена незаслуженно забытых мастеров. А это уже культурная миссия", - сказал генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, слова которого приводят в пресс-службе.

Телеканал является совместным проектом "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм". Его эфир составляют культовые фильмы, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", а также старейшие ленты киностудии - "Весна", "Подкидыш", "Мечта", "Александр Невский". Зрители могут увидеть и современное кино: "Дети понедельника", "Сестры", "Хитровка. Знак четырех" и другие картины.

За время работы телеканала чаще всего в эфир выходил фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", показанный более 200 раз и неизменно вызывавший интерес аудитории. Одним из первых шедевров студии, неоднократно представленных зрителям в эфире, стал и "Броненосец "Потемкин".

В эфире действуют рубрики "Воссозданные шедевры", включающая более 150 отреставрированных фильмов, "Год рождения" с редкими фактами и архивными материалами бэкстэйджей из архивов "Мосфильма", а также "Теле-караоке" - более 60 песен из популярных кинолент.

По словам генерального директора медиахолдинга "Цифровое телевидение" Роберта Гндоляна, сегодня канал доступен для более 80 млн человек в 400 сетях операторов. "Мы задумывали телеканал для того, чтобы передать следующим поколениям часть нашего культурного кода: киношедевры, шутки, песни, цитаты, которыми мы говорим каждый день. <…> За пять лет вышло более 300 тематических киномарафонов: мы отмечаем важные для киностудии даты - юбилеи мэтров, исторические события, праздники", - подчеркнул он.

Юбилейная ротация

В ротации телеканала весь сентябрь с пятницы по воскресенье будут демонстрироваться тематические подборки шедевров "Мосфильма". Юбилейный эфир телеканала будет включать специальные киномарафоны, посвященные подвигам, шуткам, песням, признаниям в любви, а также победителям международных фестивалей и лидерам советского проката. Всего запланировано 12 программ.

6 сентября специально к юбилею стартует новый сезон проекта "Мосфильм. Золотой век", в том числе серии, посвященные детективам киноконцерна и выпуск к 50-летию работы на студии ее генерального директора режиссера Карена Шахназарова.

Достижения и спецпроекты

За пять лет работы телеканал стал лауреатом отраслевых премий "Золотой луч", "Большая цифра", "Медиабренд", "Серебряный Меркурий" и других. В честь кинематографистов-участников Великой Отечественной войны была инициирована и масштабирована акция "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". Был также реализован проект "Мосфильм. Золотая коллекция" в кино", в рамках которого в повторный прокат вышли отреставрированные ленты в формате 4К. Среди них - "Кин-дза-дза!", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Покровские ворота", "Асса" и другие.

Кроме того, библиотека телеканала включает себя и контент для слабослышащих - до конца 2025 года зрителям будет доступно 500 часов фильмов с субтитрами.

В социальных сетях телеканала можно найти стикерпаки с цитатами и атрибутами советских фильмов. В сентябре в телеграм-канале пройдет викторина, участники которой смогут проверить себя на знание отечественного кино.