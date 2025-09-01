Среди них может быть частичное или полное финансирование создания прокатного удостоверения и участия в кинофестивалях

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Кинематографисты планируют обратиться к властям Карелии, чтобы обсудить введение новых мер поддержки для представителей индустрии в регионе. Среди них может быть частичное или полное финансирование создания прокатного удостоверения и участия в кинофестивалях, рассказала ТАСС руководитель продюсерского центра "Час 23", организатор фестиваля карельского кино "Банка" Софья Алексеева.

"Если говорить про материальную поддержку кинематографа в республике, то, конечно, была бы уместна финансовая помощь по типу "финансирование или софинансирование" при создании прокатного удостоверения и участия в фестивалях. Мы планируем обратиться в Минэкономразвития региона по этому поводу", - рассказала собеседница агентства.

Среди иных мер стимулирования, которые можно было бы ввести на территории региона, эксперт назвала заказ услуг от правительства и компаний на кино у местных команд, а также питчинг с выделением финансирования на создание киноработ в Карелии. Кроме того, целесообразно было бы отмечать заслуги кинематографистов на уровне региона и показать местным авторам, что они нужны, отмечает эксперт.

"Конечно, хочется, чтобы здесь были такие условия для местных авторов, чтобы они могли оставаться в регионе и получать за работу достойные деньги. Важно и отмечать их. Мы это делаем, например, через вечеринку-награждение "Карельский Оскар", проводим фестивали. Но хотелось бы, чтобы на более высоком уровне тоже наградили и выделили местных авторов и их работы", - добавила эксперт.