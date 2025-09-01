В экспозиции представлено около 100 оригинальных работ, созданных более чем 30 ярчайшими представителями Парижской школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 100 оригинальных работ Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло и многих других знаковых творцов XX столетия покажут публике в петербургском выставочном пространстве Bashmakov Gallery в квартале "Ленполиграфмаш". Как сообщили ТАСС в пресс-службе галереи, выставка "Шедевры мастеров Парижской школы" откроется 5 сентября.

"В экспозиции "Шедевры мастеров Парижской школы" представлено более 100 оригинальных работ, включающих графику и скульптуру, созданных более чем тридцатью ярчайшими представителями Парижской школы", - говорится в сообщении.

Выставка состоит из пяти разделов. Первый называется "Мой Париж": он представляет собой признание в любви к городу, ставшему домом для многих мастеров и местом расцвета их таланта. "Душа цирка" - философское размышление о жизни и человеческой природе, где цирк становится моделью мира, уменьшенной до размеров арены и закулисья.

В разделе "Линия. Форма. Цвет" повествуется о том, как художники, отказавшись от привычных образов и связей с предметным миром, создают работы из чистых форм, линий и цветовых сочетаний.

"Мир природы" представляет новый взгляд на пейзаж и натюрморт, а "Великие книги человечества" демонстрирует новое художественное прочтение "вечных" литературных произведений, где изображение выходит на первый план по отношению к тексту.

Выставка "Шедевры мастеров Парижской школы" будет открыта с 5 сентября 2025 года по 15 февраля 2026 года.