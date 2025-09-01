В Нижнем Новгороде около 50 тыс. человек посетили фестиваль "Музыка гордых"

Мероприятие закончилось объявлением результатов конкурса, который собрал более 1 тыс. заявок из всех федеральных округов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 50 тыс. человек посетили фестиваль "Музыка гордых" в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Более шести часов подряд музыка звучала под открытым небом в историческом месте. Мероприятие посетили почти 50 тыс. человек. Собравшиеся на фестивале зрители могли познакомиться с масштабной фотовыставкой о достижениях России", - говорится в сообщении.

Перед посетителями фестиваля выступили около 30 исполнителей и коллективов. Они представили более 70 номеров в различных жанрах музыки.

Фестиваль открыла группа "Свинцовый туман", которая исполнила хит "Я знаю" вместе с детским хором центра "Открытие". В финале выступления лидер команды Дмитрий Нестеров представил первого из участвующих в фестивале победителей конкурса "Музыка гордых" - самарского исполнителя Максима Горельченко. Он занял первое место в номинации "Песня о малой родине".

Конкурс собрал более 1 тыс. заявок из всех федеральных округов России. Жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева выбрало сначала 100 лучших, а затем топ-24 по три финалиста в восьми номинациях, чьи песни попали в ротацию радио "Гордость". На сцену в Нижнем Новгороде вышли группа "Кумафолк" (Ессентуки) - номинация "Песня о дружбе", Полина Зуева из Саратова - номинация "Песня к 80-летию Победы", Позывной из Йошкар-Олы в категории "Песня о семье", Ирина Музалева из Обнинска в номинации "Песня о любви", столичная группа "Еще" в номинации "Песня о Родине", Александр Барышников из Дзержинска, который исполнил песню о защитниках страны.

Также на фестивале представили фрагмент этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир".