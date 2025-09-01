Эксперт Дмитриев: зрителям скоро надоест ИИ, и они захотят традиционного кино

Режиссер рассказал, что искусственный интеллект притупляет зрительные рецепторы, и аудитории вскоре захочется чего-то "настоящего"

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Созданные с помощью искусственного интеллекта клипы и киноленты скоро перестанут нравиться зрителям, и им захочется видеть картины и фильмы в их традиционном понимании. Таким мнением с ТАСС поделился режиссер Филипп Дмитриев.

"Соглашусь, что нейронка уже способна генерировать красивые пейзажи, эффектный экшен и даже реалистичных "актеров". Мы уже проходили этот опыт. Если лет 20 назад мы фанатели от каждой новой купленной вещи с брендовым лого, то сейчас в моде хендмейд. <... >В каждой вещи есть душа того, кто ее создал. Мы, киноделы, тоже отдаем частичку души своему произведению. А зрители все чувствуют, их не обманешь", - сказал Дмитриев в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящее время на зрителей с экранов летят терабайты сгенерированных изображений, роликов. "И этот водопад не остановить, но скоро ИИ как очередная новомодная игрушка надоест, зрительные рецепторы притупятся и людям захочется чего-то простого и настоящего. Того самого кино-хендмейда", - добавил режиссер.

Эксперт уверен, что люди на подсознательном уровне понимают, что происходящее на экране - драки, погони, столкновения, выстрелы - реально. "В кадре живые люди, а не генерации. Актеры играют роли, каскадеры выполняют трюки, рискуя своей жизнью, чтобы мы могли получить свою дозу адреналина, переживая за их персонажей. Наслаждаясь фильмом, мы чувствуем, что за каждой эмоцией, каждым эффектным ракурсом стоит огромный труд десятков людей - режиссера, оператора, осветителей, пиротехников, локейшн-менеджеров, продюсера", - подчеркнул Дмитриев.

Дмитриев - новосибирский кинорежиссер, переехавший в 2016 году в Москву. Участвовал в создании музыкального шоу "Биология" и "Квартирник у Маргулиса", мультсериала "Невский". В 2024 году выпустил детский полнометражный художественный фильм "Гостья из космоса".