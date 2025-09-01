Петербург отметит 80-летие Александра Журбина серией спектаклей и гала-концертом

Первым событием фестиваля 31 августа стал показ новой постановки "Орфей и Эвридика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Серия спектаклей, премьера мюзикла и гала-концерт пройдут в Санкт-Петербурге в честь 80-летия композитора Александра Журбина. События станут частью большого фестиваля к юбилею маэстро, который также охватит Москву и несколько зарубежных стран, сообщили организаторы.

"В ноябре будет четырехдневный марафон в Санкт-Петербурге. 20 ноября - опера "Метаморфозы любви", ее представит театр "Придворная Опера" под руководством Людмилы Модиной. 21 ноября театр музыкальной комедии представит мюзикл-детектив "Мышеловка". 22 ноября состоится премьера всеми ожидаемая премьера мюзикла "Биндюжник и король", режиссер Евгений Писарев", - говорится на сайте фестиваля.

24 ноября в Театре музыкальной комедии состоится гала-концерт, в котором примут участие солисты театра Альберт Асадуллин, Виктор Кривонос, Манана Гогитидзе и другие.

Первым событием фестиваля 31 августа стал показ новой постановки "Орфей и Эвридика", созданной коллективом театра "Рок-опера", во Дворце искусств Ленинградской области. Этот же спектакль будет показан в Москве, в Кремлевском дворце в феврале 2026 года.

Среди знаковых событий московской программы - Симфонический концерт в Большом зале консерватории 12 сентября, а также "Вечер в кругу друзей" в Доме актера на Арбате 5 декабря. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.

О композиторе

Александр Журбин родился 7 августа 1945 года в Ташкенте. В 1963 году окончил Музыкальную школу им. В. А. Успенского при Ташкентской государственной консерватории (ныне Академический лицей для одаренных детей при Государственной консерватории Узбекистана). В 1969 г. получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.

Известность композитору принесла музыка к первой советской рок-опере "Орфей и Эвридика" (либретто Юрия Димитрина). В дальнейшем он написал музыку к операм "Разбитое зеркало" (1979), "Луна и детектив" (1979), "Фьоренца" (1988) и другим, к балетам "Западня" (1978) и "Женитьба" (1986). Является автором музыки к более чем 200 песням.