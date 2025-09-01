В первом отделении концерта прозвучит сюита из фильма-балета "Дом у дороги" Валерия Гаврилина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева 8 сентября даст концерт в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Программа "Три юбилея России" посвящена 80-летию Великой Победы, 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина и 125-летию со дня рождения композитора Исаака Дунаевского. Об этом сообщили в пресс-службе оркестра.

"В Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева, 8 сентября в 19:00. Это второе выступление в Большом зале Московской консерватории легендарного оркестра в его новейшей истории. Впервые за почти 90 лет коллектив вернулся на эту сцену в сентябре 2023 года с программой, посвященной 135-летию оркестра", - говорится в сообщении.

В первом отделении концерта прозвучит сюита из фильма-балета "Дом у дороги" Валерия Гаврилина. Музыкальные номера будут сопровождаться чтением поэмы Александра Твардовского в исполнении заслуженного артиста России Семена Сытника. Второе отделение объединит произведения на стихи Сергея Есенина и музыку Исаака Дунаевского. Зрители услышат сюиту "Братья наши меньшие" петербургского композитора Геннадия Белова в исполнении солиста Мариинского театра Александра Михайлова (тенор), а также концертный вальс и увертюру к фильму "Дети капитана Гранта".

За дирижерским пультом будет художественный руководитель, главный дирижер Андреевского оркестра народный артист России Дмитрий Хохлов. Он отметил важность выбора программы для московского концерта. "Выбор этой программы для выступления был абсолютно естественным. Это произведения, которые дороги нам и которые, как мы уверены, заслуживают особого внимания. Конечно, три юбилея - масштаб, который невозможно охватить в полной мере даже за три отдельных концерта. Наш приезд в столицу - событие значительное и редкое, и весь коллектив старается наполнить его особым содержанием", - сказал дирижер.