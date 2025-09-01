Заместитель председателя правительства РФ подчеркнула, что в России в первый класс в этом году пошли 1,5 млн детей, однако в МГАХ отобраны лишь 48 абитуриентов.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова поздравила первоклассников, выпускников, родителей и гостей Московской государственной академии хореографии с началом учебного года, назвав учебное заведение жемчужиной русского балета. Об этом сообщили в аппарате зампреда.

"Дорогие первоклассники, выпускники, родители, гости, позвольте вас поздравить с Днем знания. Для вас это особенный день, потому что вы пришли в невероятное учебное заведение, жемчужину русского балета - то место, где, начиная с 1773 года, рождался танец. Столько веков, столько поколений уникальных танцоров, которые прославляли страну, выходили не только на российские, но и международные площадки. И это место сегодня, дорогие первоклассники, становится вашим домом", - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что в России в первый класс в этом году пошли 1,5 млн детей, однако в МГАХ отобраны лишь 48 абитуриентов. "Это значит, что вы уникальные, вы избранные, поэтому уровень ответственности возрастает", - отметила вице-премьер. Она добавила, что 14 выпускников Академии в этом году были приняты в балетную труппу Большого театра.

Впервые торжественную церемонию в Академии в новом статусе ректора провела народная артистка России Светлана Захарова. "Я хочу поздравить наших маленьких первоклассников. Добро пожаловать в нашу большую семью! Пусть каждый из вас пройдет этот путь до конца. Очень хочется через восемь лет увидеть вас среди выпускников. Обещайте, что вы это выполните, а мы будем со своей стороны вам в этом помогать", - добавила она. Ректор также поздравила выпускников, которым предстоит сдать госэкзамены.

"Уверенно идите к своей цели и помните, что, когда вы выпускаетесь, когда вы получите свои дипломы, на этом обучение не заканчивается. Мы, балетные артисты, учимся всю жизнь - все только начинается", - заключила Захарова.

В ходе церемонии Голикова и Захарова вручили почетные грамоты учащимся, отмеченным за успехи. По традиции выпускники передали балетную обувь новым студентам. Мероприятие завершилось звуком первого звонка.