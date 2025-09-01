Солистом будет скрипач Павел Милюков

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Валерий Гергиев и Большой симфонический оркестр Мариинского театра выступят концертом в Ереване 1 октября. Об этом сообщается на странице концертного зала имени Арама Хачатуряна в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Эксклюзивный концерт в Армении с участием прославленного маэстро Валерия Гергиева и Большого симфонического оркестра Мариинского театра. 1 октября в 19:30 (18:30 по мск) в концертном зале "Арам Хачатурян", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Гергиев, много лет назад возглавлявший Армянский филармонический оркестр, "возвращается в Армению с торжественным визитом, привозя с собой величие мировой музыки".

Солистом концерта будет скрипач Павел Милюков.

"Этот вечер обещает стать одним из самых запоминающихся и ожидаемых событий для меломанов Армении и зарубежных гостей", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы Национального Филармонического Оркестра Армении, Гергиев также выступит с Национальным Филармоническим Оркестром Армении в рамках 17-го Ереванского международного музыкального фестиваля. Концерт состоится 2 октября в зале имени Арама Хачатуряна.