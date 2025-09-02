Как сообщила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина в регионах внедрят методические рекомендации, которые разработало Агентство стратегических инициатив по развитию креативных индустрий в субъектах России

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 10 регионов России до конца года официально присоединятся к работе по поддержке креативных индустрий, благодаря чему их число вырастет до 70, сообщила ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина в ходе форума "Истоки" в Севастополе.

"Уже 58 регионов подписали соглашения по внедрению методических рекомендаций по развитию креативных индустрий, до конца года это будет еще 12 - то есть, к концу года будем иметь 70 регионов, которые системно, на уровне правительства занимаются поддержкой и развитием креативных индустрий. <…> [Речь идет] о внедрении методических рекомендаций, которые разработало Агентство стратегических инициатив по развитию креативных индустрий в регионах", - сказала Щетинина.

Она пояснила, что рекомендации включают большое число разделов, в них предусмотрены шаги по поддержке сферы, которые могут совершить как местные власти, так и инициативные группы: алгоритм запуска процессов креативной экономики, актуальные меры поддержки, рекомендации по организационной работе, потенциально полезные эксперты и другое.

"Один из пунктов вот этой дорожной карты, методических рекомендаций - это разработка собственной региональной стратегии. И, например, Нижегородская область сделала это [начала внедрять методрекомендации АСИ] довольно давно, и [стратегия] уже есть, сейчас идет над региональным законом [по поддержке креативных индустрий]. Регионы идут на это, потому как в стране стоит такая задача - развитие креативной экономики, и наш президент даже говорил, что возможно создание такого нацпроекта", - добавила сенатор.

Ранее замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщала, что креативные индустрии в России за последние семь лет растут в четыре раза быстрее экономики в целом, их вклад достиг 4% ВВП страны, 7,5 трлн рублей - валовая добавленная стоимость сектора. При этом к 2030 году до 6% должен вырасти вклад креативной экономики в ВВП России, до 3,5% - вырасти экспорт креативных индустрий. Целевой показатель валовой добавленной стоимости к 2030 году - почти 20 трлн рублей.

О форуме

Второй молодежный круглогодичный образовательный историко-культурный центр и форум "Истоки" открыли в Севастополе на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" 16 августа. Организатором форума выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи совместно с правительством Севастополя, Симферопольской и Крымской епархией и "Росмолодежь. Гранты" при поддержке платформы "Росмолодежь. События".