Хранившийся в Лондоне артефакт XII-XIII веков вернется в Узбекистан

Реликвия относится к эпохе Газневидов и использовалась в церемониальных обрядах

ТАШКЕНТ, 2 сентября. /ТАСС/. Свинцовый сосуд в форме лепестка, датируемый XII-XIII веками, будет возвращен из лондонской галереи в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

"Эта находка, относящаяся к XII-XIII векам, эпохе Газневидов, в настоящее время хранится в галерее Orpheus в Лондоне. <...> Уникальная находка, наконец, возвращается в нашу страну из Лондона", - говорится в сообщении на сайте центра.

Отмечается, что такие сосуды широко использовались в то время в церемониальных обрядах, а также как часть убранства жилища.

В Узбекистане в последние годы стремятся вернуть утраченные артефакты прошлого, а также борются с попытками их вывоза за рубеж. В частности, в июле Центр исламской цивилизации сообщил, что выкупил на торгах аукционных домов Sotheby's и Christie's реликвии исламской культуры, связанные с историей страны - они долгие годы хранились в частных коллекциях и музеях.