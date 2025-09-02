В КЧР фольклорные ансамбли из 13 регионов РФ примут участие в конкурсе "Традиции"

Площадкой мероприятия станет Черкесск

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей "Традиции" впервые пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) 12-13 сентября и объединит коллективы из 13 регионов страны, сообщили ТАСС в Республиканском центре народной культуры.

"Конкурс приурочен к Году защитника Отечества, 80-летию Великой Победы и 200-летию Черкесска. В нашей республике он пройдет впервые. Богатство и многообразие фольклорного наследия народов России представят коллективы из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Москвы, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев, Архангельской, Ленинградской, Омской, Липецкой и Ульяновской областей", - сказал собеседник агентства.

Площадкой мероприятия станет Черкесск. Помимо конкурсной программы, мастер-классов и концертов запланирован круглый стол "Сохранение и актуализация объектов нематериального этнокультурного наследия". "Мероприятие направлено также на укрепление связи между поколениями и повышение интереса к традиционной культуре. Участники конкурса, который проводится в России с 1996 года, смогут обменяться опытом, познакомиться с современными направлениями в фольклорном творчестве, установить новые профессиональные и дружеские связи. Завершится конкурс гала-концертом в амфитеатре республиканской столицы", - отметил представитель РЦНК.

Организаторы - Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры КЧР и Карачаево-Черкесский республиканский центр народной культуры (РЦНК).