Ему было 73 года

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Актер Грэм Грин, известный по фильму "Танцующий с волками" (Dances with Wolves, 1990) умер на 74-м году жизни. Об этом сообщил его агент Майкл Грин.

"Он был великим актером с точки зрения морали, этики и характера, нам всегда будет его не хватать", - сказал он в комментарии телеканалу ABC News.

Отмечается, что актер умер "после продолжительной болезни", однако точная причина смерти не названа.

Грэм Грин родился в индейской резервации Сикс-Нейшенс недалеко от канадского города Торонто. Он принимал участие в съемках фильмов "Зеленая миля" (The Green Mile, 1999), "Мэверик" (Maverick, 1994), "Большая игра" (Molly’s Game, 2017), сериале "Один из нас" (The Last of Us, 2023 по настоящее время). За роль в "Танцующем с волками" в 1991 году был номинирован на премию "Оскар".