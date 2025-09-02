Бюджет фильма "Союзники" производства России и Китая составит $20 млн

Гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров отметил, что картина находится на стадии написания сценария

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Бюджет киноленты "Союзники" совместного производства Китайской кинокомпании Xicheng media и российского медиахолдинга "Газпром-Медиа Холдинг" о советских и китайских военных летчиках составит $20 млн. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.

"Совместное производство, безусловно, является крайне важной составляющей российско-китайского сотрудничества в области кинематографа, поскольку позволяет нам продемонстрировать свои картины сразу российской и китайской аудиториям. Мы около года совместно с китайской компанией Xicheng media находимся в разработке фильма с условным названием "Союзники". Это будет военный экшн-фильм, посвященный тому эпизоду Второй мировой войны, когда советские летчики обучали китайских летчиков современному воздушному бою и вместе боролись с японским милитаризмом", - сообщил глава российского холдинга, представлявший кинофильм "В списках не значился" в Пекине на Фестивале российского кино.

Жаров отметил, что картина находится на стадии написания сценария. Он уточнил, что "над сценарием работают как российская, так и китайская стороны. В частности, характер советских персонажей прописывают российские сценаристы, а китайских - китайские". Съемки будут проходить как в России, так и на территории КНР, декорации будут подготовлены "Москино".

Сообщается, что сценарий планируется завершить к концу года, а релиз картины намечен на лето - осень 2027 г. Глава "Газпром-медиа Холдинга" подчеркнул, что "приблизительный бюджет картины, с учетом производства и маркетинга, будет составлять порядка $20 млн".

Фестиваль российского кино стартовал в понедельник в Пекине с показа картины режиссера Сергея Коротаева "В списках не значился". Мероприятие организовано Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Минкультуры России и Государственного управления по кинематографии КНР и проходит, помимо китайской столицы, в городах Синин (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу) до 12 сентября.

В рамках фестиваля китайскому зрителю предложат восемь фильмов - это военные драмы "В списках не значился", "Каруза", "Группа крови", приключенческая драма "Северный полюс", семейные фэнтези "Царевна-лягушка", "Бременские музыканты", "Финист. Первый богатырь", а также фантастическая драма "ON и Она". Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии.