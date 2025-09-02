Евгений Герасимов открыл новый сезон в Театре сатиры

На мероприятии были объявлены благодарности артистам от министра культуры РФ и департамента культуры Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый, 102-й, сезон работы Московского академического театра сатиры объявлен открытым. Об этом на сборе труппы объявил художественный руководитель театра народный артист РФ Евгений Герасимов.

Открытие состоялось 2 сентября в зале Основной сцены. В этот день вместе с директором театра Павлом Нестратовым Евгений Герасимов поздравил юбиляров. Также были объявлены благодарности артистам от министра культуры РФ и департамента культуры Москвы. На сборе труппы присутствовал мэр Вязьмы Олег Смоляков, он поблагодарил актеров за вклад в сохранение памяти о фронтовых бригадах: в апреле 2025 года в центре города при содействии коллектива театра был заложен камень первого памятника актерам, выступавшим на фронтах и в тылу.

"Можно сказать, что в действительности Театр сатиры открыл новой сезон чуть раньше, потому что все это время у нас было много репетиций. В прошлом сезоне мы выпустили 12 премьер - такого нет почти ни в одном театре. Поэтому наш репертуар сегодня довольно плотно собран. И практически каждый спектакль приносит доход - мы не работали в минус. Сейчас у нас очень хорошие показатели - они не дадут соврать", - начал Герасимов.

Новые спектакли

Худрук добавил, что в ближайшее время зрителей ожидают три ярких премьеры. "Спектакли-бомбы - это "Свадьба Кречинского" (постановка Евгения Герасимова - прим. ТАСС) и "Визит дамы" (постановка Антона Яковлева - прим. ТАСС). Еще одной интересной работой - мы уже начали репетировать - будет спектакль "Невиновный" (постановка Игоря Миркурбанова - прим. ТАСС). Ну, конечно, есть и другие планы", - продолжил он. Премьеры упомянутых спектаклей состоятся 31 октября 2025 года, в феврале 2026-го и 21 ноября 2025-го соответственно.

При этом если "Свадьба Кречинского", комедия Александра Сухово-Кобылина, российскому зрителю известна хорошо, то работа заслуженного артиста РФ Игоря Миркурбанова, действительно, станет новинкой: одноименная пьеса Фрица Хохвельдера в России не ставилась ни разу. Как подчеркнул Герасимов, публику ожидает интересный и лихо закрученный сюжет.

В основе спектакля Антона Яковлева - комедия "Визит старой дамы" швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. "Я делаю текст пьесы более современным с точки зрения главной героини и образа города Гюллен, который для меня является моделью мира: это коллективное лицемерие", - рассказывал ранее на пресс-конференции в ТАСС Яковлев. Тогда же он подчеркнул, что формальный жанр постановки - яркий трагифарс, по сути же - это "жесткая сатира".

Среди осенних премьер - еще один спектакль Евгения Герасимова. "У нас уже были "Старушки в подарок", теперь мы ставим комедию "Старики не подарок", - прокомментировал режиссер название новой работы, в основу которой легла его собственная пьеса о тех, кто вопреки возрасту не отказывается от авантюр и продолжает мечтать. Главные роли в постановке исполняют народный артист РФ Юрий Васильев и заслуженный артист РФ Андрей Анкудинов. Премьера состоится уже завтра - 3 сентября.

В последующий день, 4 сентября, на сцене Театра сатиры покажут спектакль "Севильский цирюльник" заслуженного артиста РФ Александра Марина. Жанр работы - трагикомедия. Специально для постановки режиссер подготовил новый перевод одноименной пьесы французского драматурга XVIII Пьера Бомарше.

Другие проекты

Кроме того, в сезоне 2025/2026 Театр сатиры выпустит семейный мюзикл Антона Непомнящего "Остров сокровищ" (4 октября) и спектакль Гарольда Стрелкова "Рок-н-ролл на закате" (13 декабря) - последний будет приурочен к юбилею заслуженной артистки РФ Натальи Фекленко. Она же исполнит в нем главную роль.

Также к постановке планируются праздничный спектакль "Тайна снежной королевы" (декабрь) и спектакль "Театралы" (сентябрь). Режиссеры работ не уточняются.

Под занавес

"Друзья, вы замечательные. Хочется поблагодарить абсолютно всех: мне очень радостно от того, какая у нас дружная команда. Спасибо, что всегда поддерживаете. Мне это очень нужно. И, главное, я это ощущаю, а значит, у нас будет красивое, светлое будущее", - заключил художественный руководитель Театра сатиры.